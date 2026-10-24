Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de hafızlığını tamamlayan 738 öğrenci belgesini aldı

        Kayseri'de hafızlığını tamamlayan 738 öğrenci belgesini aldı

        Kayseri'de Kur'an kurslarında ve hafızlık proje okullarında eğitimlerini tamamlayan 738 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Kayseri'de hafızlığını tamamlayan 738 öğrenci belgesini aldı

        Kayseri'de Kur'an kurslarında ve hafızlık proje okullarında eğitimlerini tamamlayan 738 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

        Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, öğrencileri yetiştiren aileleri ve hocalarını tebrik etti.

        Şahin, birkaç hafta önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zeynel Abidin Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 23 yaşındaki hafız Nurcan Dulkar'a rahmet diledi.

        Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş grubunun eğitimine önem verdiğini belirten Şahin, "Küçük yaşta çocuklarımızın kalbine Allah, Peygamber ve bayrak sevgisini, milli ve manevi değerlerimizi aşıladığımız zaman geleceğimizden emin olabiliriz. 4-6 yaştan başlayarak ölünceye kadar herkese Kur'an'ı ve dinini öğrenme imkanı sunuyor. 4-6 yaş, 7-11, 11-14 ve bundan sonra da ihtiyaç odaklı, kadın-erkek, genç-yaşlı, kim isterse herkese dinini ve Allah'ın kitabını öğrenme imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Hafızlara da tavsiyelerde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

        "Kur'an'ı ne olur ölünceye kadar kalbinizde, beyninizde muhafaza etmeye çalışın. Çünkü Kur'an'ı ezberlemek ne kadar büyük bir şerefse, onu unutmak da o kadar büyük bir vebaldir. Bu konuda anne babalara ve hocalarına da büyük bir hassasiyet ve görev düşüyor. Yavrularımıza sürekli bunu hatırlatalım. Hafız olduk, hafız kalacağız ve inşallah hafız öleceğiz. Kur'an sadece okunsun veya ezberlensin diye gelmiş bir kitap değildir. Kur'an okunsun, anlaşılsın, yaşansın diye gelmiş bir kitaptır."

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da eğitimlerine Kur'an ile başlangıç yapan öğrencilere matematik, fizik, kimya, astronomi gibi alanlarda ilerlemelerini önerdi.

        REKLAM

        Dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandığını, Filistin başta olmak üzere Müslümanların büyük çoğunluğunun eza cefa içinde olduğunu anlatan Akar, "Müslüman zalim olamaz. Fakat Müslüman aynı zamanda mazlum da olamaz. Müslüman adil olması lazım. Bunun için de güçlü ve kuvvetli olması lazım. Buna çalışacağız. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber elimizden geleni yapacağız, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Sadece konuşmakla olmayacağını hedeflere varmak için çalışmak gerektiğini vurgulayan Akar, "Dünyada merhamet yok. Birleşmiş Milletler çöktü. Uluslararası hukuk, uluslararası kurallar çöktü. Güçlü olmayanın hiçbir hakkı yok. Onun için bizim mutlaka güçlü olmamız lazım." dedi.

        REKLAM

        Programda, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da konuşma yaptı.

        Öte yandan, birkaç hafta önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zeynel Abidin Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 23 yaşındaki hafız Nurcan Dulkar için hafizelerin oturduğu boş sandalyeye belgesi ve bir demet çiçek bırakıldı.

        Konuşmaların ardından 738 öğrenciye belgeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        Kayseri'de 738 öğrenci hafız oldu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şa...
        Kayseri'de 738 öğrenci hafız oldu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şa...
        Otomobille hastaneye götürülürken yolda öldü
        Otomobille hastaneye götürülürken yolda öldü
        Kayserispor'a 140 bin TL ceza
        Kayserispor'a 140 bin TL ceza
        Kayseri'de Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai tamamlandı
        Kayseri'de Atatürk ve Cumhuriyet Muaythai tamamlandı
        Erciyes İletişim imzalı "Katran" İtalya'da birinci oldu
        Erciyes İletişim imzalı "Katran" İtalya'da birinci oldu