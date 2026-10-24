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        Otomobille hastaneye götürülürken yolda öldü

        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde rahatsızlan Miyase Baktır (91) otomobille hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olayın şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri araçta inceleme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Otomobille hastaneye götürülürken yolda öldü

        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde rahatsızlan Miyase Baktır (91) otomobille hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olayın şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri araçta inceleme yaptı.

        Miyase Baktır, Sakar Mahallesi Esmecik Caddesi’ndeki evinde saat 12.30 sıralarında rahatsızlandı. Yardım istediği yakınları, Baktır'ı otomobile bindirerek hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans desteği istendi. Bir süre araçla ilerleyen aile, Miyase Baktır'ın hareket etmediğini fark etti. Bu sırada sağlık ekipleri de araca ulaşarak Baktır’a ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Miyase Baktır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Miyase Baktır'ın cenazesi morga götürüldü. Olayın şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri araçta inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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