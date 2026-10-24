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        Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

        VAN'ın Gürpınar ilçesinde TIR'la yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Oğuzhan Çavuş (33), memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

        VAN’ın Gürpınar ilçesinde TIR’la yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Oğuzhan Çavuş (33), memleketi Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne giden 13 ABC 402 plakalı TIR ile 30 AAH 872 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, savrulup şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan polis memuru Mustafa Oğuzhan Çavuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Mustafa Oğuzhan Çavuş’un cenazesi memleketi Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine gönderildi. Çavuş için Erdemli Mahallesi’nde tören düzenlendi. Törene, Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Koparan, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Çavuş, Erdemli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. 7 yıllık polis memuru Mustafa Oğuzhan Çavuş’un 15 aylık evli olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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