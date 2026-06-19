Kayseri'de YKS'ye girecek adaylar için toplu ulaşım ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adayların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacağını ve ek seferler düzenleneceğini belirtti.



Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, hafta sonu yapılacak sınava girecek adaylara başarılar dilediğini ifade etti.



Eğitimi ve gençleri her zaman öncelikli hizmet alanları arasında gördüklerini belirten Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin Gençlik Merkezlerindeki YKS hazırlık gruplarında 1062 öğrenciye eğitim desteği sağladıklarını anlattı.



Büyükkılıç, gençlerin şehrin ve ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, şunlar kaydetti:



"20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS’ye girecek adaylarımız, sınav giriş belgelerini ibraz ederek belediyemize ait otobüsler, halk otobüsleri ve tramvaylardan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Ayrıca öğrencilerimizin sınav merkezlerine ulaşımında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için raylı sistem ve otobüs hatlarımızda ilave seferler planladık."

