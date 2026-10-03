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        Kayseri'deki hayvanat bahçesi Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ücretsiz gezilebilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeye ait hayvanat bahçesinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Kayseri'deki hayvanat bahçesi Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ücretsiz gezilebilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeye ait hayvanat bahçesinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

        Büyükkılıç, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hayvanların korunmasına ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik duyarlılığın toplumun her kesiminde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Belediye olarak yaban hayatından ihtiyaç sahibi hayvanlara kadar geniş bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları da titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

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        Bu kapsamda Molu Mahallesi’nde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 800 sokak hayvanını misafir ettiklerini aktaran Büyükkılıç, Beştepeler mevkisinde bulunan Geçici Kedi Bakım Evi'nde de yaklaşık 130 kedinin bakımını üstlendiklerini ifade etti.

        Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nin 136 farklı türden yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin önemli hayvanat bahçeleri arasında yer alan tesis, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin insanı ve tüm canlıları merkeze alan hizmet anlayışı doğrultusunda, hayvanların dört mevsim sağlıklı ve konforlu koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ağırlıyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ise ziyaretçiler tesisten ücretsiz olarak yararlanabilecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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