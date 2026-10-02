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        Talas Pati Evi'nde Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Talas Belediyesi, Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı'nda düzenlediği etkinlikle Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Talas Pati Evi'nde Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Talas Belediyesi, Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı'nda düzenlediği etkinlikle Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Doğa ve Milli Parklar Müdürü Sami Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bülent Coşar, KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ve çok sayıda hayvansever katıldı.

        Hazırladıkları pankartlarla alana gelen öğrenciler, getirdikleri mamalarla hayvanları besledi.

        Başkan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 15 bin metrekare alanda 10 bölümden oluşan tesisin 7 yıldır hizmet verdiğini, yavruların ayrı, hasta ve bakıma muhtaç köpeklerin ayrı yerde barındığını, hayvanların günlük bakımlarının titizlikle takip edildiğini ifade etti.

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        Alanın ülkedeki doğal yaşam alanı statüsüne sahip birkaç barınma evinden birisi olduğunu vurgulayan Yalçın, alanın belediyelerin barınak yapmalarını zorunlu hale getiren kanundan 3 yıl önce hizmete girdiğini belirtti.

        Köpeklerin zemini toprak olan, etrafı ağaçlık ve ahşap gölgeliklerle çevrili doğal bir alanda yaşadığını kaydeden Yalçın, "Dört duvar arasına sıkışmış bir hayat yok burada. Şu anda 310 patiye ev sahipliği yapıyoruz. 7 yılda toplam 11 binin üzerinde patinin bakım ve rehabilitasyonunu yaptık. 2026 yılında 146 patiyi sahiplendirdik. İsteyen herkes, pazartesi günleri hariç haftanın her günü gelip burayı gezebilir." ifadelerini kullandı.

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        Yalçın, 20 bin metrekare büyüklüğe sahip Çatakdere Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nın da 2027 yılı başlarında hizmete sunulacağını belirtti.

        KAYHAKDER Başkanı Uzel de alanda yaşayan hayvanların sağlığı ve kısırlaştırılması konusunda sürekli bilgi aldıklarını ifade ederek, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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