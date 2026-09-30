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        Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        A.M.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Süvengenler Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.M.Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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