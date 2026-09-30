Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 30.09.2026 - 22:35 Güncelleme:
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.M.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Süvengenler Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.M.Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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