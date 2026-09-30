Erciyes Üniversitesinde yeni öğrenciler için tanışma programı düzenlendi

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) bu yıl eğitim öğretime başlayan öğrencilere yönelik tanışma programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin konseriyle başladı.

Etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, araştırma süreçlerinde, laboratuvar ve atölyelerden faydalanmaları noktasında öğrencilere her zaman destek olduklarını belirtti.

Yenilenen Merkez Kütüphane'nin 24 saat hizmet veren modern bir yapıya kavuşturulduğunu anlatan Altun, Milli Teknoloji Atölyesi, Kızılay Butik ve ERÜ Mağaza gibi alanlar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

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Altun, üniversitenin "UI GreenMetric" sıralamasında Türkiye'de 3'üncü, dünyada ise 63'üncü sıraya yükseldiğine dikkati çekerek, ERÜ öğrenci kulüplerinin bu yıl TEKNOFEST'te 51 farklı branşta 23 takımla finalde yer aldığını kaydetti.

Öğrencileri 7-8 Ekim 2026'da düzenlenecek "Evim Kampüs" etkinliğine davet eden Altun, "Her daim eğitim öğretim süreçlerini konuşuyoruz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğitim ve öğretim süreçlerinde sosyal olarak, arkadaş çevresinde bir meslek ortamında olabilmeniz ve gelişiminiz için son derece önemlidir. Ben özellikle bu konularda da Erciyes Üniversitesi ailesinin bireyleri olarak sizlerin kendi gelişiminiz için zamanınızı iyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mesleki gelişimlerinizi üst düzeyde ortaya koymanız her zaman çok önemli." ifadesini kullandı.

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Program, öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi, ERASMUS deneyimlerinin aktarılması, spor takımları ile TEKNOFEST finalist ekiplerinin tanıtımının ardından sona erdi.