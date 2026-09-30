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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Dünya Yaşlılar Günü mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Dünya Yaşlılar Günü mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, yaşlılara yönelik sosyal, kültürel, sağlık ve ekonomik destekleri bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti.

        İl genelindeki Emekliler Kafeteryaları ile yaşlılara sosyalleşme imkanı sunduklarına dikkati çeken Büyükkılıç, Evde Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti ulaştırdıklarını ifade etti.

        Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde çeşitli kültürel faaliyetler ve hobi bahçeleri oluşturduklarını belirterek, Alzheimer hastaları ve yakınlarına yönelik hayata geçirilen Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nde ise hem hastalara hem de ailelerine psikolojik destek sunacaklarını kaydetti.

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        Emekli vatandaşlara yönelik 10 bin liralık nakdi yardıma da değinen Büyükkılıç, "Bizim medeniyetimizde yaşlılık, yalnızca bir yaş dönemi değil, tecrübenin, sabrın, hikmetin ve bereketin temsilidir. Büyüklerimizin dün verdiği emek, bugün bizlere bırakılmış en kıymetli mirastır. Onların duasını almak, gönüllerine dokunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

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