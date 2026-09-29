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        Kayseri Valisi Çiçek'ten görevlerine başlayan komutanlara ziyaret

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, görevlerine başlayan 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Keskin Şenel ile 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Yağız'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Kayseri Valisi Çiçek'ten görevlerine başlayan komutanlara ziyaret

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, görevlerine başlayan 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Keskin Şenel ile 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Yağız'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, ilk olrak Garnizon Komutanı Şenel'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

        Daha sonra 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Yağız'ı ziyaret eden Çiçek, görevinde başarılar diledi.

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