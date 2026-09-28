Kırıkkale'de drift atan iki sürücüye 280 bin lira para cezası

Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 140'ar bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgeleri iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda iki otomobilin drift attığını tespit etti.

Kırıkkale'de drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulandı.

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