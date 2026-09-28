Kayseri'de babasının kucağındayken başına taş düşmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta dün babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Kağan Şen'in (3) cenazesi ailesi tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

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