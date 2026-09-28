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        Kayseri'de babasının kucağındayken başına taş düşmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Kayseri'de babasının kucağındayken başına taş düşmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta dün babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Kağan Şen'in (3) cenazesi ailesi tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Şen'in cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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