Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çim biçme, temizlik ve çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelindeki yeşil alanların korunması, bakımı ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar, tarihi ve kültürel alanların temiz ve düzenli görünümünü korumak amacıyla da yapılıyor.

Bu kapsamında, uzayan çimler ve yabani otlar, yaya yolları, parklar, meydanlar ve tarihi alanların görünümünü olumsuz etkilememesi amacıyla biçiliyor.

Çalışmalar, Kurşunlu Parkı, Cumhuriyet Meydanı, valilik binası çevresi, tarihi Ok Burcu, Hunat Cami çevresi, Yoğun Burç, tarihi Kayseri Lisesi ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi gibi kentin simge noktalarında devam ediyor.