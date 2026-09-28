Kayseri'de belediyenin ektiği aspir bitkisinin yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Kayseri'de Kocasinan Belediyesince ekilen aspir bitkisinden elde edilen yağ, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi tarafından belediyeye ait yaklaşık 150 dönümlük alandan hasat edilen aspirden çıkarılan yağ Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımsal üretime uygun arazilerde uzun yıllardır farklı ürünlerin yetiştirildiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, "Aspirleri ekiyoruz, hasadını gerçekleştiriyoruz ve elde edilen aspirleri yağa dönüştürüyoruz. Ardından bu yağı ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Böylece üretimden tüketime kadar olan zinciri tamamlamış oluyoruz. Buradaki amacımız hem tarımsal üretimi teşvik etmek hem de şehrimizde farklı tarım ürünlerinin yetiştirilebildiğini göstermek. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri vatandaşlarımızla buluşturmak, ‘kendi kendine yetebilen belediye’ anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

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Çolakbayrakdar, tarımsal üretim yapabildikleri arazilerinde aspir başta olmak üzere fasulye, nohut, mercimek gibi farklı ürünlerin de ekimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.