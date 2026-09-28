Kayseri'de antikacılar Melikgazi Antika Pazarı'nda buluştu

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Melikgazi Antika Pazarı ziyaretçilerini ağırladı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin sosyal hayatını canlı tuttuklarını belirtti.

Geçmişin izlerini bugüne taşıyan seçkin eserlerin sergilendiği pazarda, tarihe tanıklık eden nadide parçaların bulunduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de her hafta düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle hemşehrilerimizi ortak değerler etrafında buluşturmaya devam ediyoruz. Hunat Mahallesi'nde hizmete sunduğumuz Dedeman Parkı, bu hafta koleksiyonerler ve nostaljiseverlerin buluşma noktası oldu. Geçmişin izlerini bugüne taşıyan birbirinden nadide parçaların sergilendiği etkinlikte, vatandaşlarımız zaman tünelinde keyifli bir yolculuğa çıktı. Antikacı esnafımızın ekonomisine katkı sunarken, antika meraklılarımızın da aradıkları özel eserlere kolayca ulaşmasını sağladık. Organizasyonumuza yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, nice güzel etkinlikte yeniden buluşmayı diliyorum."