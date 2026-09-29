Kayseri'deki hayvanat bahçesinde bu yıl 11 farklı türde 59 yavru dünyaya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Anadolu Harikalar Diyarı içinde hizmet veren hayvanat bahçesinde bu yıl 11 farklı türde 59 yavru doğdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 134 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan tesiste, bu yıl 22 cüce keçi, 13 Kamerun koyunu, 8 tiftik keçisi, 4 vervet maymunu, 4 ala geyik, 2 merinos koyunu, 2 babun ile birer lama, ceylan, wallaby kangurusu ve boz ayı dünyaya geldi.

Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanların sağlık durumları, alanında uzman veteriner hekimler tarafından sık sık takip ediliyor.

Periyodik sağlık kontrolleri ve koruyucu hekimlik uygulamaları kapsamında gerekli aşıları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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Yavruların gelişim süreçleri de uzman ekipler tarafından yakından izlenerek sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli tüm bakım ve beslenme çalışmaları özenle yürütülüyor.

Hayvanat bahçesi, haftanın her günü 10.00 ila 18.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor.