Kocasinan'da yapımı süren Sinan Kütüphanesi'nde sona gelindi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı son aşamaya gelen Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gençlerin kitap okuyup araştırma yapabileceği modern mekanlar oluşturduklarını belirtti.

Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin Sinan kütüphanelerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, "İnşaatı devam eden Sinan Kütüphanesi tamamlandığında gençlerimizin gelip kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri, 7’den 70’e herkesin hizmet alabileceği önemli bir eğitim ve kültür alanı daha şehrimize kazandırılmış olacak. Bu anlayışla ilçemizin farklı mahallelerinde de yeni Sinan kütüphanelerini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​