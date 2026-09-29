Talas Belediyesinin "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında engelli vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekipler, kırsal mahalleler ve ilçe merkezindeki engelli bireyler ile ailelerini evlerinde ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde vatandaşların sosyal, medikal ve günlük yaşamlarına dair talepleri kayıt altına alınarak, bu ihtiyaçların hızlıca karşılanması için destek süreçleri planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede her kesime ulaşarak talepleri yerinde tespit ettiklerini belirtti.

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Emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşlarla başladıkları uygulamanın engelli bireylerle devam ettiğini kaydeden Yalçın, "Onları evlerinde ziyaret ediyor, aileleriyle birlikte hem sohbet ediyor hem de ihtiyaçlarını karşılama yönünde adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.