Başkan Büyükkılıç, Yöresel Ürünler Satış Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yöresel Ürünler Satış Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri-Ankara kara yolunda bulunan satış merkezini ziyaret eden Büyükkılıç, burada Yamula patlıcanı başta olmak üzere yerel tarım ürünleri hakkında bilgi aldı.

Merkezde üreticiler ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, kentin sahip olduğu yerel zenginliklerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Yöresel lezzetlerin şehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Büyükkılıç, yerel üreticileri desteklemeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.