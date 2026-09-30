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        Kayseri'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 00:21 Güncelleme:
        Kayseri'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 20. Cadde faaliyet gösteren sunta üretim tesisinde çalışan Çetin D. (54), henüz bilinmeyen bir nedenle helezon konveyör makinesine sıkıştı.

        Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetin D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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