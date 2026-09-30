Kocasinan'daki Dudayev Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Dudayev Parkı'nda yenileme çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan parktaki çalışmaları inceledi.

Çalışmalar kapsamında parkın oyun grupları, sert zeminleri, dinlenme alanları ve peyzajı günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, parkları yeşil alanların yanı sıra sosyal yaşam merkezleri olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yenileme çalışmalarıyla farklı yaş gruplarına hitap eden daha işlevsel bir alan oluşturacaklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Parklarımız, çocuklarımızın oyun oynadığı, gençlerimizin vakit geçirdiği, büyüklerimizin dinlendiği ortak yaşam alanlarıdır. Bu alanların güvenli, estetik, konforlu ve günün ihtiyaçlarına uygun olması bizim için son derece önemli. Dudayev Parkı'nı da bu anlayışla yeniden düzenliyoruz." ifadesini kullandı.