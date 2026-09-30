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        Sarıoğlan'da "Dünya Okul Süt Günü" etkinliği düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, "Dünya Okul Süt Günü" dolayısıyla öğrencilere süt dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Sarıoğlan'da "Dünya Okul Süt Günü" etkinliği düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, "Dünya Okul Süt Günü" dolayısıyla öğrencilere süt dağıtıldı.

        Etkinlik, ilçede sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve süt tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

        Program kapsamında, öğrencilere süt dağıtıldı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi Dikiş Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan beslenme örtüleri hediye edildi.

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