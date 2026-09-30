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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, kentin ağustos ayı ihracatının 333 milyon 760 bin dolar olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, kentin ağustos ayı ihracatının 333 milyon 760 bin dolar olduğunu bildirdi

        Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Ağustos ayında Türkiye’nin ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar olduğunu belirten Yalçın, ithalatının ise yüzde 10,5 artışla 28 milyar 706 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

        Kayseri'nin dış ticaret verileri hakkında da bilgi veren Yalçın, şunları kaydetti:

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        "Kayseri’nin 2026 yılı ağustos ayı ihracatı 333 milyon 760 bin dolar oldu. Şehrimizin bu yılın ilk 8 ayındaki ihracat rakamı ise 2 milyar 630 milyon 148 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ihracatımız, 367 milyon 718 bin dolar olarak gerçekleşen temmuz ayının gerisinde kaldı. Kentin ağustos ayı ithalatı 163 milyon 79 bin dolar, ilk 8 aylık ithalatı ise 1 milyar 253 milyon 491 bin dolar olmuştur."

        Finansal zorluklar ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin sanayicileri olumsuz etkilediğini vurgulayan Yalçın, petrol, doğal gaz ve emtia tedarikindeki zorluklar ile artan fiyatların önemli bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

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        Yalçın, ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayan tüm sanayici ve ihracatçılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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