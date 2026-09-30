Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, kentin ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,88 artarak 333 milyon 760 bin dolara ulaştığını, ithalatının ise yüzde 19,68 artışla 163 milyon 79 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin yolunun daha fazla üretmekten, daha yüksek katma değer oluşturmaktan ve ihracatçının küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmaktan geçtiğini vurgulayan Gülsoy, "Biz de firmalarımızın yeni pazarlara açılması, ihracatçı sayımızın artması ve mevcut ihracatçılarımızın küresel pazarlarda daha güçlü hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Üreten, istihdam sağlayan ve dünyanın dört bir yanına Kayseri menşeli ürünleri ulaştıran tüm firmalarımıza ve kıymetli çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.