Talas'ta ahırlardan çıkan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde ahırlardan çıkan hayvan atıkları kompost gübreye dönüştürülüyor.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde tarım ve hayvancılığı desteklemeye yönelik araç ve ekipman desteği devam ediyor.

Bu kapsamda, belediye desteği ile ahır atıklarını gübreye dönüştüren makineler de üreticilerin kullanımına sunuluyor.

Ahır atıklarının işlenmesiyle elde edilen organik gübre hem çevresel kirliliğin önüne geçilmesine katkı sağlıyor hem de toprak verimliliğini artırarak çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Ahır atıklarının işlenmesiyle elde edilen organik gübre çevresel kirliliğin önüne geçilmesine katkı sağlıyor ve toprak verimliliğini artırıyor.

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Bu uygulamayla çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.