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        Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 448 yöneticinin "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevki

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilenler arasında ismi bulunan Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 448 yöneticinin "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevki

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilenler arasında ismi bulunan Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağını söyledi.

        Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Şahsımla ilgili gerçek dışı değerlendirmelerin hangi bilgiye ve kimlerin yönlendirmesine dayandığının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Şahsıma yöneltilen bu asılsız iddiadan dolayı ismimin bu şekilde kamuoyu önünde tartışılır hale getirilmesine sebep olan yanlış bilgi ve yönlendirmeler kabul edilemez. Gerçekler kısa süre içerisinde resmi kayıtlarla ortaya çıkacaktır . Bu süreçte gerçeğe aykırı bilgi veren, yanlış yönlendirmede bulunan ve şahsımın itibarını zedeleyen kişilerle ilgili her türlü hukuki hakkımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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