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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, "Gerçekten her kim akıllı bir yatırım yapmak istiyorsa kitaba ve kütüphaneye yapacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, "Gerçekten her kim akıllı bir yatırım yapmak istiyorsa kitaba ve kütüphaneye yapacak." dedi.

        Yılmaz, Kayseri'nin İncesu ilçesindeki halk kütüphanesi açılışında yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda dünya standartlarının çok üzerine çıkan bir kütüphanecilik anlayışına sahip olduklarını söyledi.

        Türkiye Yüzyılı hedefinde kitap, kütüphane ve okumanın önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Yılmaz, "Gerçekten her kim akıllı bir yatırım yapmak istiyorsa kitaba ve kütüphaneye yapacak. Bu ülkenin zenginleri kalıcı olmak istiyorlarsa, 300 sene sonra anılmak istiyorlarsa kitaba ve kütüphaneye bakacaklar. Nice padişahlar unutulmuştur ama ilimle, kültürle, sanatla anılanlar kalmıştır. Süleymaniye olmasa Kanuni Sultan Süleyman'dan geriye ne kalır? Sinan olmasa, Kayseri'nin yetiştirdiği Sinan, Osmanlı nasıl anılır? İlim, kültür, sanat böyle bir iştir." diye konuştu.

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        Yılmaz, AK Parti hükümetinin halka hizmetten başka bir hedefi olmadığını belirterek, "Halka hizmetten gayri bir hedefi, halka hizmetten gayri bir hesabı olan mutlaka çöker ve çökecektir, Allah çökertsin. Hizmet edenleri ihya etsin." ifadelerini kullandı.

        - "Son 8 yılda 315 bin metrekare kütüphane yapılmış"

        Türkiye'de 1302 halk kütüphanesi bulunduğu bilgisini veren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "7,2 milyon halk kütüphanelerinin üyesi var, 39 milyon kullanıcı var. Bir de bunların kayıtlara girmeyenleri var. 26 milyon kitap var. Şimdi kütüphanelerimiz 24 saat hizmet veriyor. Biraz önce Kayseri Şehir Hastanesi'nde Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi Kütüphanesi'ni açtık. Kitaplar hastaların odalarına gidiyor. İsteyen hasta kitabını seçiyor, düğmeye basıyor, yatıyor. Kitap odasına gidiyor. Aynı hizmet vatandaşlarımız için de geçerli. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüz çok büyük ve başarılı hizmet ediyor. Türkiye'de kapalı kütüphane kullanım alanı 900 bin metrekare. Son 8 yılda 315 bin metrekare kütüphane yapılmış."

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        Vali Gökmen Çiçek ise Türk gençlerinin kütüphanelere, spor salonlarına layık olduğunu söyledi.

        Açılışta, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından yapılan duayla kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

        Kayseri Şehir Hastanesi'nde açılan ve şehir hastaneleri arasında bir ilk olan kütüphanenin açılışına da katılan Yılmaz, ayrıca Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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