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        Melikgazi Belediyesi, tesislerin sunduğu hizmetler için dijital portal oluşturdu

        Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ilçe sınırları içerisindeki sosyal ve sportif alanlardan çok daha hızlı, kolay ve şeffaf bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla yeni dijital hizmetini devreye aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi, tesislerin sunduğu hizmetler için dijital portal oluşturdu

        Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ilçe sınırları içerisindeki sosyal ve sportif alanlardan çok daha hızlı, kolay ve şeffaf bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla yeni dijital hizmetini devreye aldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "tesisler.melikgazi.bel.tr"⁠ portalı ile vatandaşlar, Melikgazi Belediyesine bağlı spor salonları, spor kursları ve kütüphaneler başta olmak üzere tüm tesis hizmetlerine tek bir platform üzerinden 7 gün 24 saat erişebiliyor.

        Tüm kurs başvurularının ve ödemelerinin çevrim içi olarak hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasını sağlayan portal sayesinde vatandaşlar, belediyeye gitmeden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

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        Tesislerdeki alan ve loca rezervasyonları anlık olarak takip edilip ödemeler güvenli online ödeme altyapısıyla tamamlanabiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede geleceğe dönük dijital hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını belirtti.

        Vatandaşları tesislere en konforlu şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Palancıoğlu, tüm vatandaşları djital hizmetlerden ve tesislerden yararlanmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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