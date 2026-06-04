Kayseri'deki KAYMEK kurslarında geleneksel el sanatları yaşatılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, ücretsiz kurslarla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el nakış işlemelerini yaşatmayı sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de, KAYMEK kurslarıyla geleneksel el sanatları yeniden canlandırılıyor.



KAYMEK Göz Nuru Tesisleri'nde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el nakış işlemeleri gün yüzüne çıkarılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen eğitmen Hatice Avşar, kursta Türk nakışlarına ağırlık verdiklerini, Türk işi, Antep işi, tel sarma, tel kırma gibi geleneksel Türk nakışlarını kursiyerlere öğrettiklerini ifade etti.



Avşar, nakış öğrenen kursiyerlerin aile bütçesine katkı sunduklarını belirtti.

