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        Kayseri'deki KAYMEK kurslarında geleneksel el sanatları yaşatılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, ücretsiz kurslarla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el nakış işlemelerini yaşatmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:08 Güncelleme:
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        Kayseri'deki KAYMEK kurslarında geleneksel el sanatları yaşatılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, ücretsiz kurslarla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el nakış işlemelerini yaşatmayı sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de, KAYMEK kurslarıyla geleneksel el sanatları yeniden canlandırılıyor.

        KAYMEK Göz Nuru Tesisleri'nde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el nakış işlemeleri gün yüzüne çıkarılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen eğitmen Hatice Avşar, kursta Türk nakışlarına ağırlık verdiklerini, Türk işi, Antep işi, tel sarma, tel kırma gibi geleneksel Türk nakışlarını kursiyerlere öğrettiklerini ifade etti.

        Avşar, nakış öğrenen kursiyerlerin aile bütçesine katkı sunduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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