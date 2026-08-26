Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserispor, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Kayserispor, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Kayserispor, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

        Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!

        Benzer Haberler

        Hacılar'da yollara 1.450 tonluk asfalt dokunuşu
        Hacılar'da yollara 1.450 tonluk asfalt dokunuşu
        Kayserispor'da hedef 4'te 4 yapmak Kayserispor Teknik Direktörü Atilla Geri...
        Kayserispor'da hedef 4'te 4 yapmak Kayserispor Teknik Direktörü Atilla Geri...
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
        Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
        Talas Belediyesinin 20 yıllık kalite geleneği tescillendi
        Talas Belediyesinin 20 yıllık kalite geleneği tescillendi
        Melikgazi'de yapılan sosyal yaşam merkezi hizmete açılacak
        Melikgazi'de yapılan sosyal yaşam merkezi hizmete açılacak