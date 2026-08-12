Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserispor, Sivasspor maçına da "3 puan" hedefiyle hazırlanıyor

        Kayserispor, Sivasspor maçına da "3 puan" hedefiyle hazırlanıyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "3 puan alarak bir moral de kazandık ama şimdi onu unuttuk. Bizim asıl sınavlarımız bu haftayla başlıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Kayserispor, Sivasspor maçına da "3 puan" hedefiyle hazırlanıyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "3 puan alarak bir moral de kazandık ama şimdi onu unuttuk. Bizim asıl sınavlarımız bu haftayla başlıyor." dedi.

        Gerin, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem kulübün hem de teknik heyetin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

        Bu süreçte yönetimin büyük bir mücadele verdiğini belirten Gerin, "Çünkü geldiğimizdeki kadroyla mevcut kadro arasında yüzde 80 değişim var. Bu da bize zaman kaybettirdi ama en son oluşturduğumuz takım, gayet benimsediğimiz ve istediğimiz bir kadro oldu. Sadece 1-2 mevkide sayısal olarak eksiklerimiz var. İnşallah onları da tamamladığımız zaman hem Kayseri şehrine hem Kayserispor'a hem de taraftarımıza çok güçlü bir kadro oluşturacağız." diye konuştu.

        REKLAM

        - "Bu galibiyet bizim için çok iyi oldu"

        Gerin, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını anlattı.

        3 puanın her zaman çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gerin, "Çünkü bir kazaya uğramadık, çok şükür. Çok az idmanla maça çıktığımız oyuncular vardı. 3-4 oyuncu bir-iki gün idmanla maça çıktı. 4-5 oyuncu yedi-sekiz idmanla maçta görev aldı. Bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. 3 puan alarak bir moral de kazandık ama şimdi onu unuttuk. Bizim asıl sınavlarımız bu haftayla başlıyor." dedi.

        Kayserispor camiası için Sivasspor maçlarının her zaman önemli olduğunu ifade eden Gerin, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Yıllardır iki komşu ilin rekabeti, hepimizin bildiği, taraftarlarımızın önem verdiği bir maç. Bu maçın ligin ilk haftalarında olmasını avantaja çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda, taraftarlarımızla, mevcut durumdan en hazır halimizle sahaya çıkacağız. Onlar da yine sorunlu bir takımdı fakat hem hocalarıyla hem oyuncularıyla 20-25 gündür çalışıyor. Oturmuş bir takım. Süper Lig'den gelen bir takım. İyi bir kadroları var. Daha önce bir hazırlık maçı da yaptık, tanıyoruz rakibimizi. Onlara göre planlarımızı, hazırlıklarımızı yapacağız. Taraftarımıza hem iyi bir futbol hem iyi bir takım hem de kazanan bir takım göstermek istiyoruz."

        REKLAM

        Gerin, orta sahada sayısal olarak eksik olduklarını ve bu bölgeye transfer yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

        - "Tek hedefimiz 3 puan"

        Oyunculardan Semih Güler de Vanspor galibiyetinin takıma moral verdiğini söyledi.

        İyi bir galibiyet olduğunu belirten Güler, "İlk haftalar zor geçer. Bunu diğer maçlardan da görüyoruz. 3 puan almak çok önemliydi. Sivasspor maçının önemini herkes biliyor. Takım arkadaşlarım da bunun farkında. O yüzden tek hedefimiz 3 puan." dedi.

        - "Bizim için her maç önemli"

        Yeni transfer Taulant Seferi de ligin ilk haftasında takıma 2 golle katkı verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        Takımla iki antrenman yaptıktan sonra maça çıktığını anlatan Seferi, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Maç maç devam etmek istiyoruz. Buraya geldikten sonra Sivasspor maçının bu camia için ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bu maçın bir derbi niteliğinde olduğunu öğrendim ama bizim için her maç önemli. Her maça iyi odaklanmamız gerekiyor. Taraftarımız önünde ilk defa maça çıkacağımız için de çok heyecanlıyız. İnşallah onları mutlu ederek yolcu ederiz." ifadelerini kullandı.

        - "Bizim hedefimiz sezon sonunda ilk 2'de olmak"

        Sportif Direktör Seyit İçgül ise baştan bir takım kurduklarını ve bunun için büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Süper Lig'den düşen takımların ilk yılının genelde sıkıntılı geçtiğini vurgulayan İçgül, "Yabancı sayısı kısıtlanıyor, oyuncular gidiyor, bunlar kolay olmuyor. Ligin ilk maçına da tam hazırlanamadık. Buna rağmen galibiyet aldığımız için mutluyuz. İlk galibiyetimizi aldık ancak bizim hedefimiz sezon sonunda ilk 2'de olmak. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

        İçgül, Miguel Cardoso ve German Onugha'nın takımdan ayrılmak istediklerini ve bazı kulüplerle temaslarının bulunduğunu belirtti.

        - Antrenman

        Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında ağırlayacağı Ekenler Beton Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

        REKLAM

        Teknik direktör Gerin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı uygulamalarının ardından taktik çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı

        Benzer Haberler

        UND 2. Başkanı Ergun Bilen'den doğu sınırlarında stratejik lojistik hamlesi...
        UND 2. Başkanı Ergun Bilen'den doğu sınırlarında stratejik lojistik hamlesi...
        Alman Detlev Paul, Müslüman oldu
        Alman Detlev Paul, Müslüman oldu
        Kayseri'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
        Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
        Büyükşehir İtfaiyesi'nden miniklere yangın ve deprem eğitimi
        Büyükşehir İtfaiyesi'nden miniklere yangın ve deprem eğitimi
        Çarpışan otomobillerden biri fırına girdi
        Çarpışan otomobillerden biri fırına girdi