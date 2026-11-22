Moreno ve Seferi ikilisi Kayserispor'un attığı gollerin üçte ikisine imza atarken geriye kalan 12 gölün 5'ini Hasani, 4'ünü Benhur Keser, 2'sini Camara ve 1'ini de Murat Cem Akpınar attı.

Kayseri ekibinin attığı toplam 36 golün 24'ünü Moreno ve Seferi kaydederken Moreno 13, Seferi ise 11 gol atma sevinci yaşadı.

Bu sezon sarı-kırmızılılarda gol yollarında önemli rol oynayan ikili, ligde geride kalan 15 maçta rakip fileleri 24 kez havalandırmayı başardı.

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