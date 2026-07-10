Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtar buluşmaları kapsamında Mithatpaşa Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıylamuhtarlık binasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Çolakbayrakdar, mahallelerin mevcut durumunu değerlendirdiklerini ve ihtiyaçları tespit ederek çözümleri birlikte ürettiklerini belirtti.



Çözüm merkezine ulaşan başvuruların yanı sıra sahadaki gözlemlerle hizmet süreçlerini hızlandırdıklarını aktaran Çolakbayrakdar, yaz boyunca tüm mahalleleri ziyaret etmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Çolakbayrakdar, bölgede yapılan değerlendirmelerde vatandaşların en önemli beklentisinin "Kocasinan Akademi" tesisi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:





"Mithatpaşa Mahallemize de bir Kocasinan Akademi kazandırmayı arzu ediyoruz. Ancak mevcut yerleşim alanı içerisinde böyle bir yatırımın yapılabileceği uygun büyüklükte bir arazi bulunmuyor. Bu nedenle projeyi kısa vadede hayata geçiremiyoruz. Önümüzdeki süreçte yapılacak imar çalışmalarıyla uygun bir alan oluşturulduğu takdirde Mithatpaşa Mahallemize de Kocasinan Akademi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Melih Türkmen ise mahalleye sağlanan hizmetler ve desteklerden dolayı Çolakbayrakdar'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

