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        Kocasinan Belediyesinde 15 Temmuz fotoğraf köşesi oluşturuldu

        Kocasinan Belediyesi hizmet binası içerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf köşesi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Kocasinan Belediyesinde 15 Temmuz fotoğraf köşesi oluşturuldu

        Kocasinan Belediyesi hizmet binası içerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf köşesi oluşturuldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak amacıyla Çözüm Merkezi'nde yapılan köşede, demokrasi nöbetlerini konu alan 39 fotoğraf yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz, Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Dumlupınar'da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla düşmana nasıl 'dur' demişse, o gece de aynı ruh hali ve duygu seliyle teröristlere ve vatan hainlerine 'dur' demiştir. Rabbimden duamız, bir daha böyle kara bir günün ve gecenin yaşanmamasıdır. Bizlere düşen uyanık olmaktır. Atalarımızın dediği gibi 'Su uyur, düşman uyumaz.' Düşman hain planlar içinde olsa da bizler birlik ve beraberlik içerisinde her daim devletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edecek ve hainleri hiçbir zaman unutmayacağız."

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