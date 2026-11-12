KTO Başkanı Gülsoy ve yönetiminden MHP lideri Bahçeli ile Genel Başkan Yardımcılarına ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ve MHP Genel Başkan Yardımcılarını makamlarında ziyaret etti. Gerçekleştirilen önemli ziyaretlerde MHP lideri Bahçeli’ye hem taziye dilekleri iletildi hem de Kayseri Ticaret Odası’nın yeni dönem çalışmaları ele alındı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlere; Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Mercan, Hacı Ali Doğan, Selim Kadir Sepici ve Mehmet Gülsoy katıldı. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ilk ziyarette KTO heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli için başsağlığı dileğinde bulunarak derin üzüntülerini paylaştı ve Bahçeli ailesine taziyelerini iletti. Görüşmede ayrıca Kayseri Ticaret Odası’nın yakın dönemde gerçekleştirdiği organ seçimleri gündeme geldi. Seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Ömer Gülsoy, yeni yönetim kurulu üyelerini takdim ederek gelecek dönemde Kayseri ticareti ve ekonomisine yön verecek vizyon projeler hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Ziyaretin anısına KTO Başkanı Ömer Gülsoy tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye özel işlemeli çini vazo ve tabak seti takdim edildi.

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MHP Genel Başkan Yardımcılarına ekonomik istişare ziyareti

KTO heyeti, MHP Genel Merkezi'ndeki temasları kapsamında MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Araştırma Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar’ı da makamlarında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette; Kayseri’nin ekonomisi, ticareti ve güncel gelişmeleri üzerine istişarelerde bulunulurken, odanın yürüttüğü faaliyetler ve projeler detaylıca ele alındı.

Ziyaretlerin sonunda Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kendilerini kabul eden MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir’e ve Özgür Bayraktar’a misafirperverlikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.