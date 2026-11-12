Sarımsaklı Mahallesi'ne hizmet üstüne hizmet

Melikgazi Belediyesi, kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Kanalizasyon, elektrik, su ve doğal gaz hatları tamamen yenilenen Sarımsaklı Mahallesi’nde, asfalt ve kilit parke çalışmalarıyla son dokunuşlar yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallenin tüm altyapı ve üstyapı ihtiyaçları karşılanmış olacak. Melikgazi Belediyesi tarafından asfalt, parke, altyapı hazırlığı ve yol yapımı için 50 bin ton temel malzemenin serildiği bu kapsamlı süreçte artık sona gelindi.

Sarımsaklı baştan aşağı yenileniyor

Yaz boyunca bölgede yoğun çalışmaların yürütüldüğünü belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sahada incelemelerde bulundu. Süreçleri yakından takip eden Başkan Palancıoğlu, asfaltlama hamlesinin hızla ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek şunları söyledi:

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"Sarımsaklı Mahallemizde bu yaz yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Altyapıdan kanalizasyona, elektrikten suya ve doğal gaza kadar mahallemizin tüm temel ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı; yalnızca yeni yerleşim alanında çalışmalar devam ediyor. Büyük bir yatırımı şu anda nihayete erdiriyoruz. Asfalt çalışmamız burada sürüyor, inşallah önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde tamamlanacak. Son olarak kilit parke ve asfalt seriminin bitmesiyle mahallemiz baştan aşağı yenilenmiş olacak. Cenabı Allah kaza, bela vermesin; en güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Sarımsaklı Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun."