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        Kayseri Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi, Zeynep ve ailesinin umudu oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin hayatına dokunmaya, ailelerine umut olmaya devam ediyor. Serebral palsi tanısıyla dünyaya gelen 14 yaşındaki Zeynep'in gelişim yolculuğu ve ailesinin yaşadığı mutluluk, merkezin sunduğu hizmetlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi, Zeynep ve ailesinin umudu oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin hayatına dokunmaya, ailelerine umut olmaya devam ediyor. Serebral palsi tanısıyla dünyaya gelen 14 yaşındaki Zeynep’in gelişim yolculuğu ve ailesinin yaşadığı mutluluk, merkezin sunduğu hizmetlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılabilmeleri, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği projelerle örnek belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezleri arasında gösterilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, sunduğu çok yönlü eğitim ve rehabilitasyon hizmetleriyle bireylerin yaşamına değer katıyor.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu gönül belediyeciliği vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğündeki sosyal belediyecilik hizmetleri, özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri için önemli kazanımlar sağlıyor.

        Merkezin hizmetlerinden yararlanan 14 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi Zeynep’in gelişim hikâyesi ise azmin, sabrın ve doğru desteğin önemini gözler önüne seriyor. Serebral palsi tanısıyla dünyaya gelen Zeynep’in annesi Ayşe Özdemir, kızının doğumundan bugüne uzanan zorlu ancak umut dolu sürecini anlattı.

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        Zeynep’in doğduğunda yaşama şansının düşük görüldüğünü belirten anne Özdemir, kızının bugün geldiği noktadan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ederek, "Zeynep özel çocuğumuz, çok naiftir. Öğretmenlerini çok sever. Çok zorlu süreçlerden geçti. Doğduğunda yaşamaz dediler. Çok şükür Zeynep şu anda çok iyi. 56 yaşına kadar oturmadı, boynunu tutamadı ama şimdi gayet güzel, yürümeye başladı. Evde derslerini yapar, sesi çok güzeldir, şarkı söylemeyi sever" diye konuştu.

        "Hiçbir aile umudunu kaybetmesin"

        Kızının bugün ulaştığı gelişim seviyesinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Özdemir, benzer süreçlerden geçen ailelere de umut dolu mesajlar verdi. Özdemir, "Bize Zeynep yaşamaz dediler. Biz bu halini gördükçe çok gururlanıyor, seviniyoruz. Böyle aileler varsa hiç umutlarını kaybetmesinler. ‘Boşuna götürme’ diyenler, ‘yürümez’ diyenler oldu ama Zeynep şu anda çok iyi" ifadelerini kullandı.

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        Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çok yönlü destek

        Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile tanışma süreçlerini de anlatan anne Özdemir, merkezin fiziki imkânlarından, eğitim kadrosundan ve çalışanların yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Merkezin büyüklüğünü ve sunduğu imkânları ilk geldiklerinde daha yakından tanıdıklarını belirten Özdemir, "Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bu kadar büyük bir yer olduğunu bilmiyorduk. Hocamızın peşinden geldik, eşim getirdi. Servisle evden alıyorlardı, buraya geldik, gayet güzel. İnsanları, öğretmenleri, samimiyetleri o kadar iyi ki Allah’tan böyle bir yeri keşfettik" dedi.

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        Zeynep’in merkezde hidroterapi, yüzme, fizik tedavi ve müzik derslerinden yararlandığını kaydeden Özdemir, sunulan hizmetlerin kızının gelişimine katkı sağladığını belirtti.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi; fizik tedaviden hidroterapiye, eğitimden sosyal ve kültürel faaliyetlere uzanan hizmetleriyle özel bireylerin gelişim yolculuğuna eşlik ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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