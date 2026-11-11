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        Kayseri'de "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" kapsamında Kayseri'de program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Kayseri'de "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" kapsamında Kayseri'de program gerçekleştirildi.

        İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda kamu kurumu çalışanlarına yönelik düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, konuşmasında, kamu hizmetlerinin niteliğini artırmak, vatandaşla kurulan iletişimi güçlendirmek ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun kamu yönetimi anlayışını geliştirmek amacıyla programın düzenlendiğini söyledi.

        İletişimin önemli olduğunu belirten Türköz, "İçinde bulunduğumuz çağda iletişim yalnızca bilgi aktarmanın ötesinde, güven oluşturmanın, vatandaşın beklentilerini anlamanın ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmanın en önemli araçlarından biridir. Vatandaşlarımızın kamu kurumlarımızla kurduğu her temas devletimizin vatandaşına yansıyan yüzüdür. Bu nedenle doğru iletişim etkili kamu hizmetinin ve güçlü devlet vatandaş ilişkisinin temelidir." diye konuştu.

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        İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin de Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli boyutlarından birinin de iletişim olduğunu dile getirdi.

        Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlerken, güçlü bir iletişim altyapısına, doğru bilgiye ve vatandaş odaklı bir kamu iletişimine duyulan ihtiyacın arttığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

        "İletişim artık yalnızca belirli birimlerin değil, kurumlarımızda görev yapan her bir çalışma arkadaşımızın ortak sorumluluğudur. Vatandaşımızla kurduğumuz her temas, verdiğimiz her cevap ve yaptığımız her bilgilendirme, kamu yönetimine duyulan güveni doğrudan etkileyebilmektedir. Bugün gerçekleştireceğimiz eğitim programında, vatandaşlarımızla iletişimin önemli kararlarından biri olan CİMER'i, bilgi çağının temel sorunlarından dezenformasyonu, yapay zeka ile araştırma yapmayı ve sosyal medya kullanımını ele alacağız. Bu başlıkların her biri, kamu hizmetlerinin daha etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle dezenformasyonla mücadele yalnızca iletişim birimlerinin değil, kamu hizmeti sunan her kurumun ve her kamu çalışanının sorumluluğudur."

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        Tekin, bir diğer önemli başlığın yapay zeka olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zeka, araştırma, bilgi toplama, verileri analiz etme ve anlamlı sorunları ortaya koyma süreçlerinde önemli imkanlar sunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki yapay zeka bize hız kazandırabilir fakat doğru bilgiye ulaşma sorumluluğunu elimizden alamaz. Bu nedenle bu teknolojileri etik ilkeler ve kamu sorumluluğu çerçevesinde kullanmalıyız." diye konuştu.

        Sosyal medyanın, kurumların vatandaşla doğrudan temas kurduğu ve kamuoyunun şekillendiği önemli bir iletişim alanı olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

        "Bu mecraların etkin kullanımı kadar kurumsal itibarı koruyan, açık, saygılı ve vatandaş odaklı bir iletişimi geliştirmek de önemlidir. Bu noktadaki temel yaklaşımımız ise hızlı olmak önemlidir ancak doğru olmak daha önemlidir. Görünür olmak önemlidir ancak güvenilir olmak çok daha önemlidir. CİMER ise vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan kamu yönetimine iletebildiği önemli bir iletişim köprüsüdür. CİMER üzerinden gelen her başvuruyu, yalnızca cevaplanması gereken bir talep olarak değil, kamu hizmetini geliştirmek için bir fırsat olarak görmeliyiz. Başvuruyu doğru anlamak, dikkatle değerlendirmek, açık ve anlaşılır bir cevap vermek kadar, sorunun kaynağını tespit etmek ve benzer sorunların tekrar yaşanmasını önlemek önemlidir."

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        Konuşmaların ardından eğitim sunumları gerçekleştirildi. Programa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ da katıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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