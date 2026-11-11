Kayseri Büyükşehir'den kış öncesi soba ve baca güvenliği uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış mevsimi öncesinde soba ve baca kullanımından kaynaklanabilecek yangın ve karbon monoksit zehirlenmesi risklerine karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, düzenli baca temizliği, doğru soba kurulumu ve yakıt kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ısınma sistemlerinin daha yoğun kullanılacağı kış dönemi öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşlara soba ve baca güvenliği konusunda önemli hatırlatmalarda bulundu.

Özellikle soba kullanılan konutlarda gerekli bakım ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Büyükşehir İtfaiyesi, karbon monoksit zehirlenmelerinin ciddi can kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti. Renksiz, kokusuz ve fark edilmesi güç bir gaz olan karbon monoksitin, hatalı soba kullanımı ve tıkalı bacalar nedeniyle yaşam alanlarında birikebildiği vurgulandı.

REKLAM

Kış aylarında artış gösteren soba kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçilmesinde baca sistemlerinin düzenli temizlenmesi ve soba bağlantılarının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Baca çekişinin yeterli olması, soba borularının uygun uzunlukta ve doğru şekilde yerleştirilmesi, kullanılan yakıtın sobaya uygun seçilmesi de güvenli ısınmanın temel unsurları arasında bulunuyor.

Büyükşehir İtfaiyesi, özellikle yatmadan önce sobanın yanmaya devam etmesinin oluşturabileceği tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Ayrıca soba ve baca temizliğinin işin uzmanı, yetkili ve sertifikalı kişi ya da kuruluşlara yaptırılması gerektiğinin altı çizildi.

REKLAM

Uyarılarda yalnızca katı yakıtlı ısınma sistemlerine değil, doğal gaz tesisatlarına da dikkat çekildi. Doğal gaz kullanılan konutlarda tesisat ve cihaz bakımlarının düzenli yaptırılması, olması muhtemel gaz sızıntısı ve diğer güvenlik risklerinin önlenmesi açısından önem taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış mevsiminde yaşanabilecek soba zehirlenmesi, baca kaynaklı tehlike ve yangınların önüne geçmek için vatandaşları gerekli tedbirleri zamanında almaya çağırdı. Yapılacak basit ancak hayati kontrollerin hem can hem de mal güvenliğinin korunmasında önemli rol oynadığı hatırlatıldı.