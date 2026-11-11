Sosyal yaşamın kalbi İldem Sosyal Tesisi'nde atacak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem’de büyük bir ihtiyacı giderecek olan spor, sağlıklı yaşam ve eğitim atölyelerini içinde barındıran sosyal tesisin yapım çalışmalarının başladığını hatırlattı.

"Burası İldem’in yeni sosyal cazibe merkezi olacak"

Mahalle sakinlerinin sosyalleşebileceği, eğitim alıp gelişebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanını ilçeye kazandırıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "İldem'e çok güzel bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Burada bulunan eski, artık ömrünü tamamlamış olan tesisi kaldırdık. Yerine çok çok daha büyük ve güzel bir sosyal tesisi kazandırıyoruz. Tesisin içinde fitness merkezi, Atölye Melikgazi ve kafeterya olacak. Vatandaşlarımızın sosyal olarak yapabileceği birçok imkânı bu sosyal tesisimizde bulunduracağız. Burası Soygüllüce Cami’nin hemen yanında yer alıyor. Bu tesisin yanında daha önceden yapmış olduğumuz Akıl Küpü Kütüphanemiz de var. İldem bölgemiz nüfus açısından çok yoğun bir yer. Dolayısıyla bu sosyal tesisin İldem’de çok yoğun bir şekilde kullanılacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.