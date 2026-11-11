Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaları yakından takip ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent içi ulaşımın önemli arterlerinden Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 70 seviyesini aşan dev projede, yıl sonuna kadar kavşağın trafiğe açılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşım konforunu artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım ağını daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde çalışmalar yoğun şekilde devam ederken Başkan Büyükkılıç da projenin her adımını yakından takip ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin ulaşım geleceği açısından büyük önem taşıyan projede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekip ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç’a incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Projenin mevcut durumu ve sahada gerçekleştirilen imalatlara ilişkin yetkililerden detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişini değerlendirdi. Tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve diğer teknik imalatların eş zamanlı sürdürüldüğü projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı.

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Yılsonunda trafiğe açılması hedefleniyor

Kayseri’nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda zaman kaybını azaltacak, trafik akışını rahatlatacak ve sürüş güvenliğini artıracak projeyi yoğun mesaiyle sürdürüyor.