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        Kayseri Şeker çiftçiye 201 milyon 998 bin liralık söküm avansı verdi

        Kayseri Şeker, söküm dönemi kapsamında pancar üreticisine 201 milyon 998 bin 359 liralık söküm avansı ödemesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Kayseri Şeker çiftçiye 201 milyon 998 bin liralık söküm avansı verdi

        Kayseri Şeker, söküm dönemi kapsamında pancar üreticisine 201 milyon 998 bin 359 liralık söküm avansı ödemesi yaptı.

        Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, üretimin her aşamasında çiftçisinin yanında yer alan Kayseri Şeker, tarımsal üretimin devamlılığına katkı sağlayan ayni ve nakdi desteklerini sürdürüyor.

        Çiftçi odaklı çalışma anlayışı doğrultusunda üreticilerinin ihtiyaçlarını gözeten Kayseri Şeker, söküm dönemi kapsamında toplam 201 milyon 998 bin 359 lira tutarındaki söküm avansını çiftçilerin hesabına yatırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçinin üretim sürecinde desteklenmesinin yalnızca mevcut üretim döneminin değil, tarımın geleceğinin de önemli bir gerekliliği olduğunu belirtti.

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        Üreticinin ekonomik açıdan desteklenmesinin tarımsal üretimin devamlılığına ve çiftçinin üretim motivasyonuna doğrudan katkı sunduğunu ifade eden Akay, şunları kaydetti:

        "Kayseri Şeker olarak çiftçimizi desteklemeyi yalnızca bir görev değil, aynı zamanda üretime ve geleceğimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 201 milyon 998 bin 359 lira tutarındaki söküm avansı ödemesinin, çiftçilerimizin söküm dönemindeki ihtiyaçlarına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Biz, çiftçimizin gücünü Kayseri Şeker'in gücü olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki çiftçilerimizin güçlü olması, tarımsal üretimin güçlü olması demektir. Çiftçimizin emeğini, alın terini ve üretime olan bağlılığını önemsiyor, bu emeğin sürdürülebilir bir üretim yapısıyla desteklenmesini temel sorumluluklarımız arasında değerlendiriyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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