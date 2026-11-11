Kayseri OSB'de elektrikli araç şarj istasyonları hizmete başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde belirlenen noktalarda elektrikli araç şarj istasyonları kurulumu başladı. Elektrikli araç şarj istasyonları ilk etapta eski bölge müdürlüğü otoparkında hizmet vermeye başladı.

Yaptıkları projeler ve yatırımlar sayesinde bölge genelinde güvenli trafik akışı oluşturduklarını belirten Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, elektrikli araç kullanımının giderek yaygınlaşması nedeniyle de yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Yalçın, elektrikli araç şarj istasyonu kurulması ve işletilmesi amacıyla yaptıkları çalışmaların sonucunda, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile KŞarj firması arasında kiralama usulüyle sözleşme imzalandığını kaydetti.

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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Bölgemizdeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve elektrikli araç kullanımını desteklemek amacıyla; eski bölge müdürlüğü binamızın bulunduğu otopark alanında elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunu tamamladık. Bölgemize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yalçın, ilk etapta kurulumu gerçekleştirilen istasyonda, 1 Adet 240 kW (Çift Soketli) DC Hızlı Şarj Ünitesi ve 3 Adet AC Şarj Ünitesi bulunduğu ve sanayicilerin kullanımına sunulduğunu ifade etti. Başkan Yalçın, "Süreçte elektrikli şarj istasyonu yatırımlarımız devam edecek. Kayseri OSB hizmet binası yanındaki polis karakolu çevresinde ve Fevzi Mercan Cami yanı yeni ticaret merkezi otoparkında 2 ayrı elektrikli araç şarj istasyon kurulumunu kısa sürede gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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Başkan Yalçın, Kayseri OSB yönetimi olarak yeni yatırımları ve projeleri sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, sanayicilerin her türlü talep ve görüşlerini 0 352 321 11 00 numaralı telefonuna ya da 0 552 321 11 00 numaralı whatsapp hattına bildirebileceklerini sözlerine ekledi.