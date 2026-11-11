Kayserispor'da perşembe günü topbaşı yapacak

Haftanın ilk idmanına milli maçlar için ülkelerine giden Mamadi Camara, Joshua Brenet ile U19 milli takımı aday kadrosuna dahil edilen Deniz Eren Dönmezer katılamayacak.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen 1 haftalık arada dinlenmeye çekildi. Pazar günü oynadığı Ümraniyespor maçı sonrasında 4 gün izine ayrılan sarıkırmızılı takım, Perşembe günü yeniden topbaşı yapacak. Sarıkırmızılı ekip, 21 Kasım günü sahasında oynayacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenman ile başlayacak.

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