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        Kayserispor'da perşembe günü topbaşı yapacak

        TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Perşembe günü yapacağı idman ile başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kayserispor'da perşembe günü topbaşı yapacak

        TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına Perşembe günü yapacağı idman ile başlayacak.

        TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen 1 haftalık arada dinlenmeye çekildi. Pazar günü oynadığı Ümraniyespor maçı sonrasında 4 gün izine ayrılan sarıkırmızılı takım, Perşembe günü yeniden topbaşı yapacak. Sarıkırmızılı ekip, 21 Kasım günü sahasında oynayacağı Sarıyer maçı hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenman ile başlayacak.

        Haftanın ilk idmanına milli maçlar için ülkelerine giden Mamadi Camara, Joshua Brenet ile U19 milli takımı aday kadrosuna dahil edilen Deniz Eren Dönmezer katılamayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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