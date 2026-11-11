Kayserispor'un hedefi 45 puana erişmek
Kayserispor, ilk yarının kalan 5 maçında galibiyet hedefliyor. Sarıkırmızılı ekip, 15 puanlık seriyi yakalayarak devre arasına 45 puanla girmeyi amaçlıyor.
Kayserispor, ilk yarının kalan 5 maçında galibiyet hedefliyor. Sarıkırmızılı ekip, 15 puanlık seriyi yakalayarak devre arasına 45 puanla girmeyi amaçlıyor.
TFF 1. Lig'de üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Kayserispor, sezonun ilk yarısını mümkün olan en yüksek puanla tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Geride kalan haftalarda 30 puan toplayan sarıkırmızılı takım, devre arasına kadar oynayacağı 5 karşılaşmayı da kazanarak puanını 45'e yükseltmek istiyor. Ligin ilk yarısının tamamlanmasına 5 maç kala Kayserispor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarıkırmızılı ekip, kalan karşılaşmalarda puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi ve ikinci yarıya güçlü bir konumda başlamayı hedefliyor.
Kayserispor'u ligin sonuna kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Sarıyer, Bodrumspor ve Boluspor'u sahasında ağırlayacak olan Kayserispor, Keçiörengücü ve Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarıkırmızılı takımın ligin ilk yarısında oynayacağı son 5 karşılaşma ve maç günleri ise şu şekilde:
KayserisporSarıyer : 21 Kasım Cumartesi
KeçiörengücüKayserispor : 29 Kasım Pazar
KayserisporBodrumspor : 6 Aralık Pazar
BandırmasporKayserispor : 13 Aralık Pazar
KayserisporBoluspor : 20 Aralık Pazar
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