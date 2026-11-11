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        Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı

        Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı

        Kayseri Süper Amatör Küme’de 3. hafta tamamlandı.

        Kayseri Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 3. hafta geride kalırken, toplam 20 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 15 Kasım Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

        Erciyes Esen Makina FK 20 Kayseri Atletikspor

        Hacılar Erciyesspor 50 Kocasinan Ülküspor

        G.O.Paşaspor 13 Büyük Toramanspor

        Develispor 21 Amaratspor

        Argıncıkspor 33 Döğergücü FK

        Kayseri Yolspor (BAY)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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