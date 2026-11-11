Kayseri Süper Amatör Küme’de 3. hafta tamamlandı.

Kayseri Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 3. hafta geride kalırken, toplam 20 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 15 Kasım Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Erciyes Esen Makina FK 20 Kayseri Atletikspor

Hacılar Erciyesspor 50 Kocasinan Ülküspor

G.O.Paşaspor 13 Büyük Toramanspor

Develispor 21 Amaratspor

Argıncıkspor 33 Döğergücü FK

Kayseri Yolspor (BAY)