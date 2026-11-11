Kayseri Poomsae Şampiyonası tamamlandı

Kayseri Poomsae Şampiyonası tamamlanırken, aynı kulüpte mücadele eden Dudu Gökçe Pumak ile Berat Bektaş büyükler kategorisinde şampiyon oldu.

Taekwondo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kayseri Poomsae Şampiyonası, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde gerçekleştirildi. Büyük Bayan ve Büyük Erkekler kategorisinde YayTanSay Kulübü madalyalara ambargo koydu. Kayseri'nin bir çok kulübünden onlarca sporcunun katıldığı il şampiyonasında YayTanSay Kulübü'nden 3 sporcu, toplamda 4 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Dudu Gökçe Pumak, Büyük Bayan Ferdi kategorisinde Kayseri Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Aynı kategoride Merve Çimen Kayseri ikincisi oldu. Büyük Erkek Ferdi kategorisinde Kayseri Şampiyonu ise Berat Bektaş oldu. Dudu Gökçe Pumak ile Berat Bektaş, Büyük Pair (1830) kategorisinde Kayseri Şampiyonluğuna ulaştı. 3 sporcu toplamda 4 altın 1 gümüş madalya kazandı.

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YayTanSay kulübü antrenörlerinden Yavuz Sayan, "Sporcularımız ile gurur duyuyoruz. Elde ettikleri başarının kendilerine hayırlı olmasını, geriden gelen sporcu kardeşlerine de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.