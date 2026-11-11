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        Harman'da 8'inci blok için temel atılıyor

        Talas Belediyesi'nin Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi hızla yükseliyor. 8 bloktan oluşan projede 7 bloğun inşaatı devam ederken, 8'inci bloğun temel atma töreni görsel brifingle gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Harman'da 8'inci blok için temel atılıyor

        Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi hızla yükseliyor. 8 bloktan oluşan projede 7 bloğun inşaatı devam ederken, 8’inci bloğun temel atma töreni görsel brifingle gerçekleştirilecek.

        Talas Belediyesinin kentsel dönüşüm hamlesi kapsamında hayata geçirdiği Harman Mahallesi 2. Etap (ErciyesCemil BabaHatipoğlu Siteleri) Kentsel Dönüşüm Projesi’nde önemli bir aşamaya gelindi. Toplam 56 bin metrekare inşaat alanına sahip, 8 blok, 304 daire ve 32 dükkândan oluşan projede 7 bloğun yapımı tüm hızıyla sürerken, 8’inci bloğun temel atma töreni düzenlenecek görsel brifingle gerçekleştirilecek. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın katılımıyla 13 Kasım Cuma günü saat 14.30’da, Cemil Baba Mezarlığı arkasındaki proje alanında düzenlenecek programda, projenin mevcut durumu ve tamamlanan imalat aşamaları hakkında bilgi verilecek. Görsel brifingle gerçekleştirilecek temel atma töreniyle birlikte projenin yeni bir aşamasına daha geçilecek.

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        "Kentsel dönüşümü geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz"

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşümün yalnızca binaları yenilemekten ibaret olmadığını belirterek, "Biz kentsel dönüşümü sadece eski yapıların yerine yenilerini yapmak olarak görmüyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli, modern ve konforlu yaşam alanları sunarken mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını da yaşatmak. Harman Mahallesi 2. Etap Projemizde 7 bloğumuzun inşaatı devam ediyor. Şimdi 8’inci bloğumuzun da temelini atarak önemli bir aşamayı daha geride bırakacağız. 304 dairemiz ve 32 dükkânımızla bölgenin çehresini değiştirecek bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı, geleceğe umutla bakacağı bir Talas inşa etmek" dedi.

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        Bölgede modern şehircilik

        Proje tamamlandığında Harman Mahallesi'ne yeni bir yaşam alanı kazandıracak. Talas Belediyesinin kentsel dönüşüm vizyonunun önemli halkalarından biri olan proje, bölgenin modern şehircilik anlayışıyla yeniden şekillenmesine de katkı sağlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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