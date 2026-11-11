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        Erciyes'teki kayak tesisleri sezona hazır

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, yeni otoparkları, dağ kızağı parkuru ve kapasitesi artırılan mekanik tesislerle yeni sezonda da yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Erciyes'teki kayak tesisleri sezona hazır

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, yeni otoparkları, dağ kızağı parkuru ve kapasitesi artırılan mekanik tesislerle yeni sezonda da yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kayak turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Erciyes, toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistleri, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle her yıl onbinlerce ziyaretçiyi konuk ediyor.

        Dünya standartlarında hizmet sunulan Erciyes Kayak Merkezi'nde, yeni sezon öncesi mekanik tesislerin sayısı artırılırken 2 ayrı bölgede 2 bin 500 araçlık otopark ile dağ kızağı parkuru hizmete alındı.

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        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Erciyes'te erken yağan karın sevindirici olduğunu söyledi.

        Şartların uygun olması durumunda sezonu erken açmak istediklerini aktaran Akşehirlioğlu, "Havalar iyi gidiyor, kar yağışı erken geldi. İnşallah yine aralıkta güzel bir sezon başlangıcı yapacağız. Yine sezonun uzun olmasını ümit ediyoruz. Geçen sezon 5 ay kayak yaptırmıştık. Aralık ayının ortasında başlayıp mayıs ortasına kadar süren bir sezon olmuştu. İnşallah aynı şekilde uzun bir sezon olur." dedi.

        Yurt dışından seferlerin de olacağını aktaran Akşehirlioğlu, "Mevcutta 20 mekanik tesisimiz, 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı pistimiz ve 4 giriş noktamız var. Hazırlıklarımızı yaptık. Artık misafirlerimiz otellerden yavaş yavaş rezervasyonlarını yapmaya başlamışlar. Biz de misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

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        Akşehirlioğlu, sezonda hafta sonu etkinliklerinin, ulusal ve uluslararası organizasyonların olacağını ayrıca Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle farklı aktivitelerin de yapılacağını dile getirdi.

        - Yeni teleferik kurulum çalışmaları devam ediyor

        Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Erciyes'te yeni yatırımların yapıldığını aktaran vurgulayan Akşehirlioğlu, şöyle devam etti:

        "Bu sene özellikle Develi Kapı'ya yürüyen bant dediğimiz bir tesis daha ekledik. Yeni başlayanların kayak öğreneceği bir tesis o bölgede ciddi bir ihtiyaçtı. Otopark sayısı da artırıldı. Bir de yeni yapılan dağ kızağımız şu anda çok popüler. Hacılar'da ise sporcuların daha iyi antrenman yapmasını sağlayacak ve gondolu tercih eden misafir sayısını da hafifletecek teleferik kurulacak. Bunun da çalışmaları devam ediyor. Dağ kızağımızla ve yeni mekanik tesislerle ziyaretçilerin eğlence alanını, konfor alanını genişletmiş, rahatlatmış olacağız. Misafirler burada daha fazla vakit geçirecek, daha fazla tesis kullanacak ve dolayısıyla daha uzun kalmaları sağlanacak. Her anlamda Erciyes'e bir katkı sağlamış olacak. Muhtemelen kasım ortası gibi suni karlama sistemlerini başlatırız. Ondan sonra da doğal kar yağışının gelmesini bekleriz."

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        Akşehirlioğlu, suni karlama sistemi ve diğer mekanik tesislerin bakımlarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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