Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor

Tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve diğer teknik imalatların eş zamanlı sürdürüldüğü projede, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, proje sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri'de ulaşım konforunun artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım ağının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

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