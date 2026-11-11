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        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor

        Kayseri'de ulaşım konforunun artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım ağının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor

        Kayseri'de ulaşım konforunun artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım ağının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, proje sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve diğer teknik imalatların eş zamanlı sürdürüldüğü projede, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı.

        Kentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak projede, çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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